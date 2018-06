La serata del "prendi a calci le bici in piazza Garibaldi": denunciati tre ventenni

Prendono a calci le bici parcheggiate ma arrivano le Volanti. La polizia la notte scorsa ha denunciato per danneggiamento in concorso tre giovani (due parmigiani di 22 e 20 anni e un moldavo di 20 anni) che, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, si erano messi a prendere a calci alcune biciclette in piazza Garibaldi.