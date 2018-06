Barista "beccato" con il cellulare che il questore gli aveva vietato: denunciato

Non poteva avere il telefono dal momento che era stato colpito dal l’avviso orale del questore di non detenere strumenti di comunicazione. Invece gli agenti delle Volanti, intervenuti nel suo bar (un locale del centro) a seguito della denuncia di un albanese che aveva dichiarato di avere smarrito in quel luogo un portafoglio contenente mille euro, hanno trovato il titolare del locale in possesso di un cellulare e lo hanno denunciato. Sullo smarrimento del portafoglio invece sono in corso accertamenti.