Dall’inizio del servizio di domani, venerdì 15 giugno, e fino al termine dei lavori, verrà chiusa al traffico Strada al Ponte Caprazucca.

Pertanto gli autobus della linea urbana n. 15 provenienti dal capolinea di Strada Pastrengo, giunti in V.le Solferino, anziché imboccare come di consueto Strada Farini, si instraderanno lungo V.le Berenini, V.le Basetti, per riprendere quindi il loro regolare percorso in V.le Toscanini.

In direzione contraria gli autobus non osserveranno alcuna deviazione.