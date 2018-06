Gli ruba soldi e gli sferra un pugno in faccia: arrestato 26enne dopo la fuga

Arrestato un 26enne nigeriano per rapina impropria. L’uomo, ieri nel pomeriggio, aveva avvicinato in piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa un cittadino tunisino trentunenne, con la scusa di farsi offrire una sigaretta. Mentre gliela stava dando, il 26enne riusciva a sfilargli dai pantaloni quindici euro. Dopo essersene reso conto gli ha chiesto di restituirglieli. La risposta è stata un pugno al volto. Tra i due è scoppiata una rissa. Per separarli sono intervenuti altri nigeriani presenti. Il 26enne è poi scappato in via Trento. Dopo una descrizione dell'aggressore fornita dalla vittima, una pattuglia delle volanti si è messa alla ricerca del nigeriano. Nonostante si fosse cambiato d'abito è stato rintracciato in via Palermo, nel parcheggio pubblico, dove è stato identificato e arrestato.