A seguito degli ulteriori controlli, eseguiti in tutto il Parco Ducale dopo il forte vento e la pioggia di martedì scorso, lunedì 18 giugno, dalle 6,00 alle 8,30, saranno posti in essere gli ultimi interventi di messa in sicurezza.

I cancelli del Parco verranno riaperti regolarmente dalle 9,00.