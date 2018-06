Attrezzi da scasso nell'auto nei paraggi di un'azienda. Denunciato

Si aggirava nei paraggi di una ditta in via Emilia Ovest e aveva sulla sua auto attrezzi sospetti. È stato perciò denunciato dagli agenti delle Volanti per tentato furto. A telefonare alla polizia dopo l’una di notte il proprietario della ditta insospettito dalla presenza di un uomo, risultato poi essere un marocchino disoccupato. Gli agenti hanno perquisito la sua auto e all’interno hanno trovato numerosi attrezzi.