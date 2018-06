Tenta il furto al Bricoman e picchia uomo della security: in fuga, preso dai carabinieri

Cerca di rubare e malmena l’addetto alla sicurezza: arrestato. È accaduto ieri intorno a mezzogiorno. Un uomo ha fatto spesa al Bricoman di via Bertolucci ma ha tentato di non pagare. È infatti uscito dal negozio indossando un giubbotto in cui aveva nascosto materiale elettrico per 270 euro. È stato però scoperto dall’aspetto alla sicurezza, un 32enne di origine senegalese, che ha tentato di fermarlo. Il malvivente però, risultato poi essere un 46enne di Bologna, lo ha colpito con una testata e si è dato alla fuga. È così scattato un inseguimento che si è concluso solo con l’arrivo dei carabinieri della stazione di Parma Centro che hanno individuato il bolognese, che si era nascosto nei pressi di un autolavaggio, e lo hanno arrestato.