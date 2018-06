Auto esce di strada e prende fuoco: un ferito grave in tangenziale

Grave incidente nella notte in tangenziale nord: un'auto è uscita di strada e ha preso fuoco. E' accaduto attorno a mezzanotte e mezza. I vigili del fuoco sono intervenuti fino all'una e trenta per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'auto. C'è un ferito grave, portato al Maggiore in ambulanza. Le forze dell'ordine accerteranno cause e dinamica dell'incidente.