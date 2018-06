Spaventa e minaccia i passanti con un bastone chiodato: denunciato 21enne nigeriano

Un 21enne nigeriano, pluripregiudicato, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e per ricettazione. Il giovane è stato segnalato più volte ieri sera dai cittadini, anche per aver aggredito verbalmente una donna in via Copelli e per aver creato disordini in via Carducci. E lo faceva tenendo in bella mostra un bastone chiodato. Gli agenti della Squadra Volanti ne hanno seguito le tracce, grazie alle segnalazioni dei cittadini, finché l'hanno fermato in via Toschi.

Il giovane si è mostrato collaborativo con la polizia e ha consegnato spontaneamente il bastone chiodato. In seguito ai controlli è emerso che era anche in possesso di due carte di credito intestate a una donna, che era stata derubata in centro a Bologna nella notte di domenica 17 giugno. L'africano è stato denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.