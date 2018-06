Si riunisce il Consiglio comunale: ancora polemiche per la chiusura della Cittadella

Si riunisce oggi pomeriggio il Consiglio comunale di Parma. Fra gli argomenti in discussione, l'elezione del vicepresidente del Consiglio comunale, gli interventi alla viabilità in zona Strada Elevata-via Zarotto-via Mantova, l'ampliamento della zona produttiva Ovest Ca' Rossa, variazioni di bilancio e del documento unico di programmazione 2018-2020.

Quattro le interrogazioni presentate dalla minoranza nel corso del Consiglio comunale, iniziato dopo le 15. Si è partiti con quella relativa alla proprietà della rete di teleriscaldamento, per proseguire con il caso di meningite registrato a novembre in un asilo, con il divieto di accesso in via Brennero per chi proviene da via Europa. Ultima interrogazione sul discusso caso delle guide turistiche pagate con la “mancia”.

Ancora polemiche per la chiusura fino a domenica della Cittadella, mentre su sollecitazione della Lega il sindaco ha condannato le scritte contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Diretta video: