Minaccia e intimidisce l'ex fidanzata prostituta (e l'amica-collega): arrestato

Si presenta con la bicicletta elettrica al distributore dove la ex compagna si prostituisce e minaccia sia lei che una "collega" con un coltello e una catena. E pare non sia la prima volta: l’uomo, un 33 enne di origini albanesi è stato arrestato per atti persecutori, minacce aggravate, danneggiamento aggravato e porto d'armi e/o oggetti atti ad offendere. L'episodio risale a sabato notte, all'una circa quando viene richiesto l'intervento delle volanti al distributore Erg di via Emilio Lepido. Sul posto, la 32 enne che ha chiamato la polizia riferisce di essere minacciata con un coltello dal suo ex compagno. Uomo che si trova ancora lì, nel distribitore. Un uomo già noto alle forse dell'ordine. In quel momento tranquillo non oppone resistenza di alcun tipo all'identificazione, salvo poi far esplodere la propria rabbia quando la ex arriva e inizia ad inveire contro di lui. I poliziotti riescono a fermarlo a fatica, ma nonostante questo inizia a minacciare di morte la donna. Il raconto dei fatti, secondo una prostituta 28enne presente sul posto è che l'uomo sarebbe arrivato a bordo di una bicicletta elettrica e non avendo trovato la sua ex compagna, con una catena ha iniziato a danneggiare una colonnina per l’erogazione del carburante e contestualmente ha minacciato sia lei che la ex compagna. Minacce e maltrattamenti che, secondo la ex compagna, si sarebbero verificati altre volte. Per paura non aveva mai sporto denuncia.