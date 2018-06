Parcheggio Fleming: ecco le nuove tariffe in vigore dal 1° luglio

Da domenica 1° luglio entrano in vigore le nuove tariffe del parcheggio in struttura Fleming, in via Abbeveratoia, gestito da Infomobility.

Il parcheggio Fleming, distibuito su 6 livelli, di cui quattro aperti al pubblico con 161 posti auto e due interrati con box privati, è stato recentemente modernizzato con un nuovo sistema automatizzato degli accessi.

Lo dice un comunicato stampa, che prosegue:

Le tariffe del parcheggio, invariate dal 2005, sono state quindi adeguate a quelle degli altri parcheggi in struttura della città e soprattutto alle tariffe della sosta su strada a righe blu della zona circostante, che fino ad oggi risultavano essere più onerose di quelle del parcheggio. La tariffa oraria passerà quindi da 80 centesimi ad 1 euro, l’abbonamento mensile diurno (valido dalle 8 alle 19) passerà dagli attuali 60 a 75 euro, l’abbonamento mensile intero da 78 euro a 95 euro. L’abbonamento annuale ordinario avrà un costo di 800 euro, contro gli attuali 660. E’ stata invece introdotta la tariffa giornaliera di 24 ore pari a 10 euro.

L’amministratore unico di Infomobility Giovanni Bacotelli spiega “Sono stati previsti sconti interessanti per le aziende e gli enti che acquistano più abbonamenti: per chi sottoscrive almeno quattro abbonamenti, sia mensili che annuali, è previsto uno sconto del 40%, mentre per chi ne acquista almeno dieci lo sconto sarà del 60%”.