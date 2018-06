Sabato 30 giugno Burger King apre un nuovo ristorante a gestione diretta a Parma. Situato in via di Traversetolo, il punto vendita si sviluppa su una superficie di 430 metri quadrati, con 136 posti a sedere (oltre al King Drive, per ordinare dall'auto). Aprendo il punto vendita, Burger King ha assunto 29 persone: addetti, figure manageriali e un direttore di ristorante. I dipendenti hanno un’età media di 26 anni.