Pezzuto (Parma Unita-Centristi): "Aeroporto, che cosa fa il Comune?"

Il consigliere comunale Fabrizio Pezzuto (Parma Unita-Centristi) esprime preoccupazione per il futuro dell'aeroporto e, attraverso un comunicato, chiede cosa farà il Comune per la salvaguardia dell'infrstruttura.

"Mancano ormai pochi ore alla scadenza programmata per la ricapitalizzazione della società che gestisce l’aeroporto e nulla è dato sapere sul destino dello scalo parmigiano - dice tra l'altro Pezzuto -. Il tempo per il salvataggio della struttura si fa breve. Perciò, a poche ore dalla scadenza della ricapitalizzazione, mentre un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle chiede alla Regione di rivedere il finanziamento per allungamento della pista (che significa ultima spiaggia di sopravvivenza), faccio l’ultimo appello e lo faccio, oltre che alla Giunta, ai colleghi consiglieri di Effetto Parma che condividono con la minoranza il compito di controllo sugli atti dell’Amministrazione e delle partecipate. Ci aiutino a capire, sollecitino anche loro il sindaco per spiegare alla città cosa stia succedendo: l’aeroporto di Parma continuerà ad esistere? Quale sarà il destino della struttura e dei lavoratori? Quale sarà il ruolo del Comune? E se ci sarà l’auspicato salvataggio, quando sarà resa nota la relazione sull’impatto ambientale dei trasporti cargo? Quando inizieranno i lavori di allungamento della pista? Resterà e in quale misura il trasporto passeggeri?".