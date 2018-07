Carcere di Parma, gravi disordini in nottata

Nottata di gravi dirosdini in carcere. La denuncia arriva dal sindacato di polizia penitenziaria Sinappe. All’interno dell’Unità Operativa Alta Sicurezza, le intemperanze di un detenuto già noto per essersi reso protagonista di numerose infrazioni ferendo già diversi Poliziotti Penitenziari.

La notte scorsa il detenuto ha iniziato a battere i muri e le grate della cella, oltre a sbattere il blindato e urlare a squarciagola per tutta la notte, scatenando la rabbia degli altri detenuti dell’Unità Operativa Alta Sicurezza. A un certo punto, si sarebbe temuto il peggio per l’estendersi delle proteste in tutte le sezioni dell’Alta Sicurezza, tanto che sarebbe intervenuto il Comandante di Reparto dando ordine al personale alloggiato in Caserma di tenersi in allerta per un eventuale intervento volto a ripristinare l’ordine e la disciplina all’interno del carcere.

"Fortunatamente - spiega un comunicato - col passare delle ore e l’opera incessante di convincimento e mediazione del personale in servizio, la situazione è tornata alla normalità, ma la domanda che ci poniamo da tempo è: “fino a quando queste situazioni continueranno a concludersi con danni e conseguenze accettabili?”, e ancora: “è possibile che dopo tutti questi episodi infrattivi commessi dallo stesso detenuto nel medesimo Istituto il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non si decida a prendere i dovuti provvedimenti per rendere inoffensivo il soggetto in questione, oltre che a provvedere all’immediato trasferimento dello stesso in altra sede?”.

Il Sinappe ricorda anche che per colpa delle intemperanze del detenuto in questione le lesioni agli agenti hanno avuto come conseguenza "il continuo depauperamento di personale, assente per infortunio sul lavoro, per periodi più o meno lunghi; non ultimo l’episodio di venerdì scorso quando il detenuto si è reso protagonista di una violenta aggressione ad un poliziotto oltre a ferirne altri due che sono intervenuti a fermarne l’irruenza, senza che alcun ulteriore misura restrittiva sembra sia stata adottata nei confronti dello stesso e degli oggetti personali che gli è consentito avere in cella".