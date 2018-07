Treni: da settembre autobus gratis per gli abbonati in Emilia-Romagna

Autobus gratis in Emilia-Romagna per chi ha l’abbonamento annuale o mensile del treno. E’ 'Mi muovo anche in citta», l’integrazione ferro-gomma che consentirà ai pendolari della regione di viaggiare gratis sui mezzi del trasporto urbano delle 13 città con più di 50mila abitanti - i capoluoghi, Carpi, Imola e Faenza - sia in partenza che in arrivo grazie a un investimento di 5 milioni di euro all’anno della Regione.

«Si tratta di un provvedimento straordinario - ha detto il presidente Stefano Bonaccini che ha presentato la novità con l'assessore ai trasporti Raffaele Donini - per il significato che questa scelta porta con sè: quella dell’ambiente e di una migliore qualità della vita nei nostri centri urbani». A partire dai titoli venduti a settembre per tratte superiori ai 10 chilometri e caricati sulle tessere Mi Muovo o Unica, chi si sposta da e verso le 13 città potrà usare il proprio abbonamento sui bus. In totale sono 58mila gli abbonati interessati con un risparmio medio di oltre 150 euro.