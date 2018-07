Tep, firmato l'accordo coi sindacati. Sciopero verso la revoca

Raggiunto e sottoscritto l'accordo tra sindacati e Tep, che potrebbe portare alla revoca dello sciopero che era stato proclamato per domani, venerdì. L'accordo prevede - tra i punti -il rinnovo del premio di risultato fino al 2012, migliori condizioni lavorative per i dipendenti assunti nel futuro con a part-time, l'intervento dell'Azienda sui tempi di percorrenza delle linee 4 e 6, e la creazione di una commissione tecnica che definirà le modifiche da apportare ad alcune linee - la 7, la 11 e la 12 - come da richieste sindacali. L'invito dei sindacati ai lavoratori è di "riflettere sul risultato raggiunto - che crea le condizioni per il prosieguo della discussioni degli altri temi ancora non risolti e che saranno affrontati nel tavolo di contrattazione - e ad astenersi dall'azione di sciopero".