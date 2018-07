Una rissa tra due gruppi di stranieri è scoppiata stanotte in via Reggio, poco dopo le 3. A fronteggiarsi due gruppi di tunisini e marocchini che hanno trasformato delle bottiglie di vetro in armi. All'arrivo delle pattuglie delle Volanti sono stati fermate otto persone: alcune di loro sono state portate al pronto soccorso dove si trovano tutt'ora. Altri sono stati accompagnati in questura per l'identificazione e per cercare di capire le cause del pestaggio.