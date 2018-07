Addio a Giuseppina Bormioli. La lirica, i film e il golf le sue passioni

Di quell’antica, elegante e storica residenza di via dei Fanese era la castellana. Giuseppina Bormioli vedova Tirelli, è deceduta ieri all’età di 95 anni. Parmigiana del sasso, della famiglia dei Bormioli, industriali del vetro, che iniziarono la loro attività imprenditoriale aprendo, alla fine dell’Ottocento, la fabbrica in via Farnese, sorella di Pier Luigi (scomparso nel 1991) e di Luisa, frequentò le magistrali conseguendo il diploma. Rimasta vedova giovanissima di Domenico Tirelli, laureato in chimica, deceduto tragicamente in un’immersione subacquea nelle acque della Sardegna, Giuseppina, si dedicò totalmente alla famiglia: ai figli Antonio, Marta e Michele, ai nipoti ed ai pronipoti, per i quali stravedeva, e che le sono stati accanto amorevolmente sino in fondo essendo morta proprio nella sua casa dalla quale vedeva scorrere la Parma che le ha fatto compagnia tutta la vita. Com’era molto legata all’adorata sorella Luisa con la quale ha condiviso tutta la sua esistenza. Persona colta e raffinata, fu una delle prime donne a Parma, ma probabilmente anche in Italia, a cimentarsi nel golf. Infatti frequentava gli impianti di Verona, Punta Ala ed, in seguito, quello di Sala Baganza. Come pure, finchè la salute glielo ha consentito, amava viaggiare animata dalla curiosità di conoscere culture e tradizioni di tutto il mondo come quella indiana. Amava tantissimo la musica lirica che seguiva sia alla Scala che al Regio non mancando mai alle varie prime. Era molto affezionata alla sua città, a quella Parma colta e gentile che conobbe nei periodi della giovinezza e dell’adolescenza. Com’era pure attratta dalle nostre antiche tradizioni e dalla cucina tipica parmigiana.

Amica degli sceneggiatori Maurizio Chiari ed Enrico Medioli era una cinefila, appassionata di film di qualità che frequentemente seguiva sia nelle varie sale cinematografiche cittadine che in televisione. Il rito funebre si svolgerà domani alle 9,30 nella chiesa dell’Annunziata (in strada D’Azeglio), indi per il cimitero di Reggio Emilia dove riposerà accanto al marito nella tomba di famiglia.