I Volontari della Polizia con il Comune per la sicurezza

Offrire un servizio di vigilanza, aumentare la sicurezza percepita, preservare il verde del parco cittadino Falcone Borsellino e la qualità urbana della zona: sono gli obiettivi della collaborazione nata tra l'Amministrazione Comunale e il Gruppo Volontariato dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Parma e annunciata in una conferenza stampa dall'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa, il questore Pier Riccardo Piovesana e il responsabile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Parma Fausto Rosselli.

"La collaborazione - spiega una nota - proposta al Comune da parte dei volontari del gruppo rappresenta inoltre una modalità per accrescere e favorire la promozione della cittadinanza attiva, attraverso la sensibilizzazione dell'importanza dell'apporto di tutti in tema di contrasto all’insicurezza urbana e di prevenzione di condotte e comportamenti contrari al decoro e alla coesione sociale.

Il Gruppo Volontariato dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato è composto da personale in congedo della Polizia di Stato, con competenze quindi pertinenti all'attività di vigilanza nel parco, che comunque sarà sempre svolta sotto il coordinamento e la direzione dell’Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Municipale.

Il progetto prevede la presenza dei volontari all'interno del parco Falcone Borsellino due giorni a settimana, con orari di 4 ore per turno, e durerà sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo per un altro anno.

“Ringrazio i Volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – sottolinea l'assessore Casa - che si sono messi a disposizione della città e della cittadinanza per una attività che rappresenta un esempio di impegno civico. Stiamo cercando di far fronte ad una ormai strutturale carenza di organico della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine con queste forme di presidio svolte da Volontari con grandi competenze e professionalità. Da parte nostra stiamo facendo ogni sforzo per rispondere alle giuste esigenze di sicurezza che ci chiedono i cittadini. Mi auguro che anche lo Stato cominci a fare lo stesso adottando misure per rinforzare gli organici e prevedere pene certe per chi delinque.”