Malore sul bus, Tep: "bravata di ragazzi con lo spray"

Mercoledì, improvvisamente, in via Mazzini sul bus i passeggeri si sentono male e fuggono in preda a tosse e vomito (leggi). Dopo aver raccolto informazioni e, soprattutto, effettuato delle verifiche tecniche sul sistema di condizionamento del mezzo interessato, la Tep precisa che non risultano perdite di gas refrigerante "che peraltro risulta dannoso solo se in alta concentrazione in ambienti ristretti, condizioni che non corrispondono a quelle rilevabili su un bus". Inoltre, dalle indagini effettuate anche attraverso le immagini registrate dalle telecamere presenti sul bus, a disposizione delle Forze dell’ordine, "risulta che il malore dei passeggeri sia in realtà dovuto all’azione di un gruppo di ragazzi che ha spruzzato all’interno del bus uno spray urticante al peperoncino". Tep conclude stigmatizzando quanto avvenuto e "si riserva di valutare eventuali azioni legali nei confronti dei responsabili del gesto".