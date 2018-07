Come Romeo e Giulietta. Ma qui a separarli non c’erano due famiglie nemiche ma due nazionalità. Uno uomo indiano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo che ha più volte picchiato e rinchiusa in casa la figlia minorenne. La colpa della ragazza? Essersi innamorata di un giovane italiano. La vicenda è accaduta alle porte di Parma in un’azienda agricola dove l’uomo lavorava come fattore. Ad aiutare la ragazza a scappare alla famiglia il fidanzato italiano che a avvisato i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e subito attivato una procedura per allontanare la ragazza dalla famiglia.