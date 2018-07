Dal 16 luglio carta di identità elettronica rilasciata solo su appuntamento Come fare

Il Comune di Parma rende noto che, per eliminare i tempi di attesa agli sportelli, dal prossimo 16 luglio per richiedere l’emissione della Carta di Identità Elettronica, che richiede tempi di rilascio più lunghi rispetto alla vecchia carta, sarà necessario prendere appuntamento accedendo al sito https://agenda.comune.parma.it/Servizi/Offerta

oppure telefonando al numero 0521 40521.



In caso di emergenze documentate, in via eccezionale, potrà essere rilasciata la carta di identità cartacea senza appuntamento.

Si ricorda che il Comune di Parma, in base alle disposizioni ministeriali, a scadenza di quella cartacea, per la quale sarà inviato avviso a domicilio, emette esclusivamente la nuova Carta di Identità Elettronica. Dal punto di vista funzionale è un decisivo passo in avanti: ha forma e dimensioni di una carta di credito ed un livello di sicurezza molto elevato in termini di anticontraffazione, in linea con i più avanzati standard internazionali.



La Carta di Identità Elettronica (CIE) non sarà consegnata a sportello, ma sarà inviata direttamente a casa entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta, oppure potrà essere ritirata al DUC, previa conferma da parte degli uffici comunali, come prevede la nuova procedura dettata dal Ministero dell’Interno.

La nuova CIE rientra in un più ampio progetto sull'Amministrazione Digitale ed ha forti potenzialità per un futuro accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione: l’obiettivo è quello di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini, attraverso strumenti innovativi.



Tutte le informazioni utili per la richiesta della CIE



Dove

Sportelli Polifunzionali c/o DUC – L.go Torello de Strada 11 A, Parma



Quando (solo su appuntamento)

lunedì 8,20-17,20

martedì 8,20-13,20

mercoledì 8,20-13,20

giovedì 8,20-17,20

venerdì 8,20-13,20

sabato 8,20-13,20



Come

Prenotando un appuntamento tramite l'agenda prenotazioni del Comune sul sito https://agenda.comune.parma.it/Servizi/Offerta o telefonando al Contact Center al numero 052140521.

Cosa occorre

La carta di identità scaduta o in scadenza;

1 foto formato tessera recente, risalente a non più di sei mesi, su sfondo chiaro, posizione frontale, a capo scoperto e senza occhiali, stampata su carta fotografica o in formato digitale con le caratteristiche indicate sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it;

La tessera sanitaria o il codice fiscale;

L’eventuale denuncia in originale di furto o smarrimento della precedente carta di identità rilasciata a Polizia o Carabinieri (in caso di smarrimento la denuncia può essere effettuata anche alla Polizia Municipale). In questo caso deve essere presentato un documento di riconoscimento in corso di validità o ci si deve presentare accompagnati da due testimoni per il riconoscimento;

Assenso di entrambi i genitori per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio per minori di cittadinanza italiana;

Per cittadini stranieri comunitari che non sono mai stati in possesso di carta di identità italiana: passaporto o carta di identità in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza;

Per cittadini stranieri extracomunitari che non sono mai stati in possesso di carta di identità italiana: passaporto in corso di validità.



Si informa che, in base alle disposizioni ministeriali, al momento non è possibile emettere CIE per i cittadini iscritti all’A.I.R.E ai quali sarà rilasciata la carta di identità cartacea.



Quanto costa

Il costo della Carta di Identità Elettronica è di 22 euro.