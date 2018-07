Furti e estorsione di cellulari: quattro giovanissimi parmigiani denunciati a Riccione

Notte Rosa in Riviera romagnola, il "capodanno d'estate" : divertimento, ma putroppo anche occasione per tanti malviventi di entrare in azione. Tra questi anche quattro giovanissimi parmigiani. A Riccione, infatti, sono stati bloccati un 17enne e un 19enne, di Parma: avevano preso dallo zaino di una ragazza uno smartphone e poi le avevano chiesto 100 euro di riscatto. Ora rispondono di tentata estorsione. Ancora Parma, purtroppo, "protagonista" sempre a Riccione con un 16enne e un 19enne trovati in possesso di un cellulare rubato, risponderanno di ricettazione. Un 28enne parmense (e un 20enne bolognese) denunciato perchè trovato con coltelli a serramanico nella zona di piazzale Roma, al varco di accesso area spettacoli. Nelle altre operazioni, un 22enne in zona Marano aveva rubato una collana, strappandola a un turista. E’ stata diramata una nota di ricerca e il giovane è stato rintracciato e arrestato anche grazie all’aiuto dall’alto, la refurtiva recuperata. A Cattolica una 49enne argentina e un 50enne romano sono stati destinatari di ordini di custodia cautelare, per aver violato le norme di affidamento in prova. Nell’appartamento in cui risiedono sono stati trovati 10 grammi di cocaina. La Polizia di Stato di Rimini ha denunciato una persona per oltraggio a pubblico ufficiale, identificato oltre 150 persone e controllato circa 60 veicoli nei diversi posti di controllo allestiti. La Polizia stradale durante la notte ha ritirato nove documenti di circolazione, con 29 multe per violazioni alle disposizioni del codice della strada.