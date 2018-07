Ladri in azione: colpo riuscito alla Rodolfi, un camion rubato finisce invece nel fosso

Ladri in azione in città. Nella mattinata di ieri i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in una officina meccanica di via Emilio Lepido, la “SCAR24”, per tentato furto. Sul posto, alla presenza del titolare, gli agenti hanno accertato che durante la notte ignoti, dopo aver tagliato la rete di recinzione che delimitava l’area di parcheggio, hanno cercato di portar via un autocarro cassonato. Per farlo avevano posizionato due pedane, una di fianco all’altra, sopra il fossato che divide il cortile dal campo adiacente, allo scopo di oltrepassarlo e darsi alla fuga. Ma il cedimento delle pedane, che ha fatto finire una parte dell’autocarro nel fossato e lo ha di fatto bloccato, ha mandato a monte i loro piani.

Finale opposto, invece, alla Rodolfi Mansueto in via Langhirano, dove i ladri sono riusciti a portar via una macchina operatrice cingolata, da 62 quintali, del valore commerciale di circa 80.000 euro, posseduta a titolo di leasing.

Il mezzo, di fatto avviato senza le chiavi, regolarmente rinvenute nella ditta, è stato fatto uscire dalla parte dell’area cortilizia priva di recinzione e condotto, sempre per i campi, fino alla più vicina strada mulattiera asfaltata.

Un denunciato per furto, invece, all'Esselunga di via Emilia Est. Si tratta di R.S, 47 anni, parmigiano, pregiudicato, che insieme ad un complice straniero, rimasto ignoto, dopo aver girovagato in maniera sospetta tra le varie corsie, ha messo nel carrello diversi prodotti alimentari per poi infilarli nello zaino che portava sulle spalle.

Mentre il complice usciva dal supermercato pagando un solo prodotto per un importo irrisorio, R.S. ha invece abbandonato il carrello e oltrepassato la linea delle casse. Prontamente bloccato, aveva con sè diversi prodotti alimentati non pagati, per un valore complessivo di circa 150 euro.