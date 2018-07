Jamaica chiuso dal questore, i gestori: "La rissa non è avvenuta davanti al locale"

Dopo una grossa rissa avvenuta in via Reggio, il questore ha emesso un provvedimento di sospensione dell'attività del Jamaica. I gestori del locale rispondono: "Davanti al nostro locale non è accaduto nulla, come testimoniano le telecamere e il tratto di strada imbrattato da vetri, presi dalla campana di vetro di proprietà comunale che è posizionata in prossimità del ponte Europa, ed è lontano dal locale. Frequentemente leggiamo sul vostro giornale di episodi di violenza / rissa in strada, l’ultimo è di pochi giorni fa ma altre ne abbiamo lette verificatesi in qualsiasi ora del giorno e della notte. Come fa un semplice imprenditore / gestore a fronteggiare e proteggersi da ciò?".