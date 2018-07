Disagi in A1 questa mattina. Dapprima le code a tratti per il traffico intenso, poi un incidente.

Si sono formati fino a 6 chilometri di coda tra Fidenza e Parma (ridotta a 3 km alle 11) a causa di un incidente al km 105. Si tratta di uno scontro fra 5 auto. C'è una persona ferita.

Autostrade consiglia l'entrata verso Bologna al casello di Parma. Per chi proviene da Milano l'uscita consigliata è a Fidenza.

Traffico anche fra Modena Sud e Modena Nord e nel nodo autostradale di Bologna.

Questa sera il casello di Parma sarà chiuso per lavori per chi deve entrare in direzione Milano (i dettagli)

