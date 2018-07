Nuovo ponte della Navetta: venerdì la posa della prima pietra

L'invito è per venerdì 20 luglio alle 11.30. E' in questa data che l’Amministrazione Comunale ha organizzato la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Ponte della Navetta. Quello vecchio è stato spazzato via dall'alluvione del 2014 e da allora i due quartieri "divisi" hanno continuato ad attendere l'avvio dei lavori per un collegamento che era stato subito promesso.