Cade da cavallo e batte la testa, grave un 72enne. Ricoverato al Maggiore

Un uomo di 72 anni è stato trasportato d’urgenza in volo all’ospedale Maggiore di Parma dopo una caduta da cavallo. L’incidente, sulla cui dinamica indagano i carabinieri, è avvenuto questo pomeriggio in alta Valtrebbia, nel comune di Ottone, in provincia di Piacenza.

L’uomo stava percorrendo una strada in sella all’animale che all’improvviso lo ha disarcionato. Nella caduta l’uomo ha battuto violentemente la testa e il torace, e ha perso conoscenza. I sanitari del 118 lo hanno subito soccorso, ma date le gravi condizioni è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che, atterrata sul posto, lo ha poi trasportato a Parma.