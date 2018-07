Tep, crescono viaggiatori e ricavi. Aumentano anche le multe

Trentasette milioni di viaggiatori e ricavi che superano i 45 milioni di euro, con una crescita di 1 milione di euro per l’acquisto di abbonamenti e titoli di viaggio. Sono solo alcuni dei dati del bilancio 2017 di Tep, presentato ieri pomeriggio in Municipio in occasione della seduta congiunta delle commissioni consiliari sulle Partecipazioni e “Garanzia e controllo”.

Il documento è stato illustrato dal vicepresidente di Tep Mirko Rubini alla presenza dei consiglieri e degli assessori Tiziana Benassi (Sostenibilità ambientale) e Marco Ferretti (Bilancio e società partecipate). «I ricavi – ha esordito Rubini – sono passati da 44,3 milioni di euro del 2015 ai 45,2 milioni del 2017. In particolare, sono cresciuti i ricavi legati alla vendita di titoli di viaggio (cresciuti di un milione di euro) e per l’incasso di multe, anche grazie all’istituzione di un servizio di controllo a una società esterna». In crescita anche i viaggiatori. (...)

