Due pusher nigeriani arrestati dai carabinieri al termine di un’attività investigativa da parte del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma. I due, un 34enne e un 26enne, entrambi regolari sul suolo italiano per motivi umanitari, spacciavano cocaina in viale dei Mille e in via Spezia. Rilevante il loro giro d’affari (centomila euro in oltre un anno, 90mila dei quali “guadagnati” dal più anziano) e tanti i clienti, 29, tutti italiani e parmigiani tra cui anche qualche minorenne.