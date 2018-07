Rissa a bottigliate ieri sera poco prima di mezzanotte in piazza della Pace. Coinvolti diversi extracomunitari che, all’arrivo delle Volanti, si sono dati alla fuga in direzione stazione. La’ gli agenti hanno identificato tre nigeriani, non coinvolti nel’episodio accaduto in Pilotta, che si stavano azzuffando. Sono stati portati in questura e identificati.