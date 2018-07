Derubata e...denunciata: è clandestina. Tre interventi in un giorno per le Volanti

Le entrano in casa e le portano via 200 euro. Vittima una 41enne cinese che sarebbe stata rapinata nel suo appartamento di via Chiesi, da tre uomini, dalle prime ricostruzioni, con accento dell’Est. Allertati da una vicina, i poliziotti delle Volanti, oltre ad avviare le indagini, hanno anche denunciato la cinese, risultata clandestina sul territorio italiano. Due furti sventati nella giornata di ieri. Allle 13,30 a Mediaworld i poliziotti delle Volanti hanno denunciato un guineano di 28 anni e una parmigiana di 21 che si erano impossessati di materiale per la telefonia per un totale di 200 euro. Sempre la polizia, intorno alle 19,30, è intervenuta all’Ovs di via Mazzini dove un marocchino di 22 anni, già colpito da provvedimento di espulsione, era stato sorpreso a rubare profumo per un centinaio di euro.