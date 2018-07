Ha denunciato di aver subito un furto con strappo per circa 250 euro nel parcheggio dell’Esselunga di via Emilia Est, ma i carabinieri, dopo aver visionato le immagini delle telecamere, lo hanno smascherato. Nessuna rapina era stata compiuta ai suoi danni e l’uomo, un povigliese di 75 anni, è stato denunciato per simulazione di reato.