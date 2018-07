Pauroso incidente poco prima delle 12.30 in via Europa, alla rotatoria con via del Popolo. Un ciclista è stato travolto da un tir ed è volato a terra riportando traumi gravissimi, tali da rendere necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione del Maggiore. Per rendere possibili i soccorsi e poi i rilievi, ma anche per la rimozione del mezzo pesante, quel tratto di strada è chiuso.