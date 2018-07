Si dimettono due consiglieri: Campari (Lega) e Ranieri (Ep) dicono addio al Comune

Altre dimissioni in Consiglio comunale, dopo quelle della leghista Carlotta Marù, nominata Difensore civico regionale. Hanno annunciato oggi la loro uscita dal Consiglio Maurizio Campari (Lega), per l’impossibilità di coniugare l’impegno da senatore con quella da consigliere, e Paola Francesca Ranieri di Effetto Parma, in quanto l’incarico da consigliera è incompatibile con il suo prossimo inizio di lavoro nella magistratura. Nella prossima seduta subentreranno i due nuovi consiglieri: entreranno il secondo dei non eletti nella lista della Lega, Paolo Azzali, e la prima nelle preferenze dopo i subentri postelettorali nella lista di Effetto Parma.