Sono solo 5 le "telecamere intelligenti" a Parma

E' in corso il Consiglio comunale di Parma.



Durante la seduta sono state annunciate le dimissioni di due consiglieri.

Sono solo cinque le "telecamere intelligenti" nel comune di Parma in grado di leggere le targhe definite Ocr. E' stato detto dall’assessore Cristiano Casa in risposta a un’interrogazione del capogruppo leghista Occhi. Nel territorio comunale ci sono anche 241 telecamere di sorveglianza installate a partire dal 2003; di queste, sono 19 non funzionano.

Per il futuro l’assessore ha annunciato che è prevista l’installazione di "telecamere intelligenti" su tutte le principali vie di accesso alla città e nelle zone più critiche per la sicurezza.