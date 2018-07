A passeggio col cane, scivola dall'argine e finisce nel Taro: salvato

Un uomo che stava passeggiando sull'argine col suo cane è scivolato ed è finito nelle acque del Taro nella zona di via Cremonese verso Viarolo. L'uomo si è trovato in difficoltà, pare sia stato raggiunto da un passante o da una persona che era con lui, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto il 115 con gommone e fuoristrada.