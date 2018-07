La figlia di Borsellino e la parmigiana Orzi: insieme nel segno della verità

Nel giorno della ricorrenza della strage di Via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta, anche l’arte diventa memoria e ricerca di verità. Tra l’artista parmigiana Caterina Orzi e Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato, è nata una sintonia di pensiero e parole che hanno dato voce al ricordo di quella vita spezzata. Brani poetici scritti da Caterina Orzi sono infatti stati letti nella trasmissione di Fabio Fazio lo scorso maggio da Fiammetta Borsellino che ha interpretato con partecipazione la poesia "Ricominciare da sé". L’8 giugno 2018 ad "Una marina di libri", Fiammetta riprendeva il discorso da lei pronunciato nella diretta televisiva dedicata ai 25 anni della strage di via D’Amelio in "Una lettera aperta ai giovani di Palermo" e nell’occasione annunciava una lettura di Elisa Parrinello volta a interpretare due racconti di Caterina: "Altra vita" e "Incontro". Sempre in Sicilia sempre nel Mare Mediterraneo che unisce le culture, perché "C’è sempre il mare, sin dal primo incontro alle Egadi, che mi unisce a Fiammetta. Fiammetta da sempre vuole sia fatta giustizia per il ruolo e l’amore che i figli portano al padre Paolo Borsellino", dice Caterina Orzi, che come artista svolge la sua ricerca non sottraendosi mai alla verità, attraverso la scrittura e l’immagine fotografica. Ancora si incontrano in mezzo al Mediterraneo a Pantelleria: due personalità con in comune la ricerca della verità.