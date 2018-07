Un black-out si è verificato in zona Spip attorno alle 11. Un cavo di media tensione è saltato. Probabilmente per un sovraccarico, è entrato in avaria un cavo di media tensione che distribuisce l'elettricità alle imprese della zona ad una tensione di 15.000 Volt. Il danneggiamento ha fatto scattare immediatamente le protezioni sulla linea e una parte dell'insediamento è rimasta senza elettricità. Subito al lavoro le squadre di pronto intervento che hanno cominciato a risolvere l'interruzione, prima controalimentando l'erogazione e poi andando a ricollegare le cabine di media tensione.

Alle 12 circa, le zone interessate dalla interruzione erano state tutte rialimentate. Nel pomeriggio sono iniziati i lavori per la sostituzione dei cavi danneggiati.



Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli involontari disagi.