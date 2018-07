Un sospetto caso chikungunya nella zona sud di Parma. In attesa dell'esito degli accertamenti, per evitare ogni rischio di diffusione del virus - come comunica il profilo twitter della Polizia municipale - dalle 22 alle 4 di questa sera potrebbe essere eseguito un trattamento adulticida nella zona di Via Saragat e limitrofe, nelle aree private e pubbliche ricomprese nel raggio di 100 metri dalla segnalazione del caso. La conferma definitiva sarà data a breve dalle autorità competenti. Tutti i dettagli e quello che devono sapere i residenti nell'area coinvolta: LEGGI L'ORDINANZA