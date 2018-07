Il tribunale "riapre" il Jamaica

Riapertura in vista per il Jamaica pub, lo storico locale di Via Reggio, al centro dell’attenzione nelle settimane scorse in quanto colpito dal provvedimento del Questore di Parma che ne stabilì la chiusura per trenta giorni. Come noto, a seguito di una rissa notturna, svoltasi tra due gruppi di persone nella stessa via ove a sede il frequentato locale pubblico e di intrattenimento cittadino, il Questore emanò un provvedimento a carico dei titolari dell’esercizio pubblico, inibendo sia l’attività di somministrazione che di piccolo intrattenimento e ballo. Il Tribunale Amministrativo, sezione staccata di Parma, con provvedimento odierno ha però riconosciuto le motivazioni difensive addotte ed in attesa di pronunciamento collegiale che si terrà a fine Agosto, ha disposto la sospensione dell’ordinanza di sospensione dell’attività.

“Un atto, quello del Tar di Parma – afferma Stefano Cantoni, responsabile dell’associazione dei locali pubblici e di intrattenimento – che permette di vedere meglio le cose a 360 gradi, nel senso che troppo spesso i nostri locali pubblici, i titolari e i dipendenti, vengono colpevolizzati per fatti che accadono sulla pubblica via, all’esterno dei locali, sulla quale nulla possono, nemmeno disponendo di addetti ai servizi di controllo. Auspichiamo, e per questo abbiamo anche chiesto un incontro, che sia possibile instaurare un nuovo modello di collaborazione tra forze dell’ordine e gestori dei locali, in quanto tutti siamo dalla stessa parte e i gestori spesso sono vittime due volte paradossalmente”.

La cronaca infatti riporta spesso di fatti delittuosi che avvengono sulla pubblica via o nelle vicinanze di esercizi pubblici, nelle discoteche e nei parcheggi delle stesse, ma la nostra associazione pensa che non sia il metodo più adatto per risolvere questi problemi di ordine pubblico, i cui protagonisti spesso cambiano solamente strada o locale, continuando il loro aggressivo stile di vita.