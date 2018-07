Falsi operatori gas e Assistenza pubblica in azione a Parma e Langhirano

Doppia allerta, doppia attenzione per il pericolo truffe in zona via Emilia Est e a Langhirano, gas e Assistenza pubblica nel mirino.

Falsi operatori del gas in zona via Campanini

Attenzione, in zona via Emilia Est-viale Campanini si aggirano personaggi spacciandosi per operatori del gas che suonano col pretesto di fughe di gas e acqua chiedendo di mettere al sicuro preziosi e denaro perché con i lavori di riparazione possono danneggiarsi.

Falsi militi dell'Assistenza pubblica a Langhirano

Falsi militi dell'Assistenza pubblica Langhirano stanno facendo una (falsa) azione "porta a porta" di tesseramento, approfittando della generosità e della buona fede della comunità. Azione segnalata dall'Assistenza stessa sul profilo facebook, con alcune precisazioni: "il tesseramento o raccolta fondi è un'azione che non ci compete", "il Tesseramento in questo periodo è chiuso", "il tesseramento è possibile farlo solo dal 1 al 30 Giugno nel nostro ufficio in piazza a Langhirano oppure presso la nostra sede in via Cascinapiano sempre a Langhirano".