Intercettata a Parma romena con mandato d'arresto europeo

Durante le prime ore di domenica mattina (29 luglio) nell’ambito di attività di controllo del territorio, gli agenti di polizia effettuavano alcune verifiche in alcune strutture ricettive della città. In una di queste era alloggiata una cittadina romena, C.R.F., classe 1980, senfa fissa dimora. Dopo alcuni controlli nella banca dati, è emerso che la 38enne risulta colpita da un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità romene nel 2016, dopo alcuni episodi che si sono verificati in Spagna, negli anni 2001/2002. La donna, in queglia nni, faceva parte di un articolato sodalizio criminale, dedito alla tratta di esseri umani, nello specifico di ragazze minorenni, delle quali veniva sfruttata l’attività di prostituzione a cui venivano costrette. Al momento della verifica la donna in questione non era presente presso la struttura ricettiva. Rintracciata dagli agenti intorno alle 7 circa, C.R.F. è stata bloccata e condotta presso la casa circondariale di Modena, a disposizione della corte di Appello di Bologna, competente per materia e territorio.