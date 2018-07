40enne di Parma, debito per casa ridotto di 80mila euro: pagherà in 30anni

Un quarantenne di Parma, grazie alla legge sul sovraindebitamento, si è visto ridurre un debito da 240mila euro, contratto per l’acquisto di una casa con l’Inps e quattro finanziarie, a 160mila euro ma, soprattutto, su decisione del giudice di Parma Pietro Rogato, avrà 30 anni per pagarlo in rate da poco più di 300 euro al mese.

L’uomo, assistito dall’avvocato Claudio Defilippi e Lorenza Squeri, si è visto approvare il piano di rientro del consumatore sulla scorta della Legge del 27 gennaio del 2012 e, secondo l'avvocato Defilippi, «è finalmente tornato a vivere», mentre la decisione del giudice costituisce «un precedente rilevantissimo" per debitori che si trovano nelle stesse condizioni.

Il giudice, infatti, oltre a ridurre di 80 mila euro il debito ha deciso che l’88 per cento della somma, sempre in 30 anni, vada all’Inps in quanto creditore privilegiato, mentre alle finanziarie va il 14% ma lo stesso magistrato sottolinea che la percentuale sarebbe potuta scendere fino al 5%, minimo al quale si potrebbe arrivare secondo la legge. L’uomo ha uno stipendio di 24.000 euro e avrà salva la casa. Secondo Defilippi, «si tratta di un record di rate e di una Caporetto dei creditori in caso di sovraindebitamento».