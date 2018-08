Gioca 2 euro, si porta a casa mezzo milione

Ha giocato due euro e ne porta a casa 500mila. La dea bendata si è fermata di prima mattina nel punto vendita Sisal bar-tabaccheria "Giocatutto" in via Emilia Lepido 122/b a San Prospero ieri alle 8 quando un anonimo giocatore parmigiano ha acquistato una schedina "VinciCasa" e si è aggiudicato mezzo milione: 200mila euro, corrisposti subito in denaro, e i restanti 300mila da utilizzare per comprare una casa nuova, la numero 79 dal lancio del gioco (nel 2014).

A San Prospero è partita la "caccia" per scoprire l’identità del vincitore e già dalle prime ore del mattino in tanti hanno letteralmente preso d’assalto il bar-tabaccheria "Giocatutto", di proprietà di Francesco Paolo Amenta, per sfidare ancora la dea bendata.