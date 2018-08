Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio nell'area di servizio Eni in tangenziale nord, fra le uscite 1 e 2 in direzione Piacenza. Un anziano si è fermato per fare rifornimento quando, per cause da chiarire, l'uomo ha notato del fumo e ha allontanato la vettura dalle pompe. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. E' intervenuta anche un'ambulanza: l'anziano è stato portato al pronto soccorso per accertamenti.