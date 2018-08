Videosorveglianza in città: attivate due telecamere nella zona del Tardini

"Nei giorni scorsi sono state attivate altre due telecamere di sorveglianza nei pressi dello Stadio “Tardini” per un totale di dieci apparati". La notizia arriva dal Comune, che in una nota sottolinea: "Il progetto nasce per rispondere alla crescente richiesta di sicurezza in alcune zone della città ed è finalizzato a integrare le azioni di carattere strutturale legate soprattutto al controllo del territorio da parte degli organi di polizia. L’obiettivo è quello di rassicurare i cittadini con azioni volte a prevenire fatti criminosi, tutelare la sicurezza urbana e supportare le forze di polizia in tutte le attività di prevenzione e controllo.

Si tratta di apparecchiature tecnologicamente avanzate ed il loro posizionamento è stato condiviso con gli operatori della Polizia Scientifica della Questura di Parma".

"Come annunziato - dice l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa - prosegue il percorso avviato già dallo scorso mandato che prevede l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone sensibili della città. Un'azione svolta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione anche con i privati. Le due nuove telecamere installate nella zona stadio rappresentano la forte sinergia con Prefettura e Questura e sono finalizzate al controllo del territorio e al supporto alle Forze dell’ordine. Noi, la Nostra parte, continuiamo a farla con impegno ed attenzione rivolte verso le esigenze dei nostri cittadini e nostra della città. Questo percorso di installazione proseguirà in altre zone della città".