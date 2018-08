'68 Parma: l'occupazione dell'Università. Parlano i protagonisti di allora

ANTONIO BERTONCINI

Scoppia all’Università la scintilla della contestazione a Parma. In realtà si trattò di un contagio della rivolta che già si stava manifestando negli atenei più importanti del mondo, dai campus americani alla Sorbona. Fu una valanga che travolse le vecchie convenzioni e scalfì le sempre meno granitiche convinzioni dei tanti che temevano semplicemente il sommovimento dell’ordine costituito.

OCCUPAZIONE E CORTEI

L’occupazione dell’ateneo non fu un fatto improvviso e neppure una “prima assoluta”, perché – come ha documentato in una recente ricerca per l’Isrec Alessandra Mastrodonato – un’anteprima dell’occupazione era stata messa in atto dagli studenti comunisti ben tre anni prima, dal 2 al 9 dicembre del 1964, all’insaputa dell’AUP (Associazione Universitaria parmense), che aveva chiesto addirittura lo sgombero con l’intervento della forza pubblica. Da allora l’organismo studentesco perse buona parte del suo potere di rappresentanza, tanto che fu letteralmente travolto dagli eventi. Il “D-day” a Parma fu il 25 marzo del 1968, quando, in seguito all’assemblea di ateneo, un gruppo di studenti, sostenuto da alcuni assistenti, decise di occupare la sede centrale dell’Università. Il giorno dopo furono costretti a sgomberare dalla maggioranza che si opponeva all’occupazione, ma ormai l’onda si era messa in moto e presto divenne inarrestabile: si fece l’assemblea con il rettore Gian Carlo Venturini, poi si promosse una manifestazione contro la stampa (con il corteo davanti alla sede della Gazzetta in via Emilio Casa), accusata di travisare il senso della protesta, e contro la Prefettura, che di occupazioni e proteste proprio non ne voleva sapere.

L'AIUTO DEI DOCENTI

Insieme agli studenti marciarono anche gli attori delle Compagnie partecipanti al Festival Internazionale del Teatro Universitario, poi di nuovo seguirono le occupazioni della sede e di diverse facoltà, in attesa che arrivasse una risposta chiara alle rivendicazioni raccolte nella «Mozione degli otto punti», approvata dall’assemblea degli studenti, su diritto allo studio per tutti, democrazia nella vita universitaria, alloggi per gli studenti. Diversi docenti, soprattutto afferenti alla facoltà di scienze, come Pier Paolo Puglisi, Giuseppe Mambriani e Umberto Emiliani si batterono per dare risposte positive alle rivendicazioni degli studenti e in aprile uscì un documento di sostegno alle lotte studentesche firmato da 32 fra professori incaricati ed assistenti, quasi tutti di scienze, insieme a Cesare Molinari e Arturo Carlo Quintavalle di magistero. Si arrivò così alla notte fra il 23 e il 24 aprile, con l’assalto di un gruppo neofascista, respinto dagli occupanti, fiancheggiati dai lavoratori delle aziende municipalizzate e dai facchini delle cooperative. Ma il giorno dopo i carabinieri effettuarono lo sgombero nonostante la resistenza passiva degli occupanti e procedettero al fermo di due leader del movimento, Roberto Taverna e don Antonio Moroni.

A quel punto gli studenti scesero in piazza e la Camera del Lavoro proclamò lo sciopero generale, il sindaco Enzo Baldassi si recò di persona al Comando dei Carabinieri per liberare i fermati, poi tutti rientrarono in massa nella sede dell’Università di nuovo occupata. Ma due giorni dopo l’assemblea generale decise di porre fine all’occupazione.

Ci fu poi anche una nuova breve occupazione “ferragostana”, le manifestazioni continuarono fino alla fine di novembre, con un fiume di ragazzi in corteo per impedire la condanna a morte di Alexandros Panagulis e con gli scioperi degli studenti medi.

E nel frattempo c’era stata anche la dura contestazione del comizio del segretario del Movimento Sociale Giorgio Almirante in piazza Garibaldi prima delle elezioni politiche.

Il Movimento Studentesco, certamente più vicino alla sinistra ma svincolato dai partiti storici, non cessò però la sua funzione e continuò le sue battaglie anche fuori dalle aule universitarie: gli studenti parteciparono alle lotte insieme ai lavoratori della Salamini, e furono ancora gli studenti, questa volta di Medicina, ad avviare all’inizio del sessantanove l’occupazione del manicomio di Colorno.

I germi della rivolta si erano diffusi nella società e si alimentavano in un tormentato rapporto dialettico con i partiti di sinistra (al governo di Parma dalla liberazione) e i sindacati, insofferenti e ondivaghi nel rapporto con una nuova entità di cui ancora non si conosceva l’approdo.



_____________________





GIAN MARIA DE’ MUNARI: «Io, insegnante e marxista, alle prese con la richiesta di esami di gruppo»



Gian Maria De’ Munari arrivò a Parma nel novembre del 1961 per iniziare la carriera di insegnante nell’Istituto di Fisica. E’ stato a lungo militante del PCI, con incarichi di rilievo nel partito, e consigliere comunale negli anni settanta, come capogruppo.

A Parma, secondo lei, dalle ceneri del movimento è rimasto qualcosa di concreto, che ha contribuito agli sviluppi negli anni successivi?

«Direi proprio di sì. Mi vengono in mente due cose: la chiusura del manicomio di Colorno (in cui gli studenti di medicina hanno svolto un ruolo importante), e la saldatura con i movimenti dei lavoratori, che sono poi sfociati nella conquista dello Statuto dei Lavoratori nel ‘70. Ma all’interno dell’Università non ha cambiato le cose. E’ vero che l’accesso fu poi molto più diffuso, ma forse più per necessità del mondo capitalistico che per effetto della lotta studentesca. Comunque il sessantotto è stato importante perchè ha aperto degli spazi che prima erano chiusi».

A proposito della connotazione politica del movimento studentesco, come si conciliava con la forte presenza di militanti comunisti all’interno dei docenti di Scienze?

«La contestazione studentesca non si è mai identificata con il marxismo, anche se il PCI era sempre presente nei momenti più importanti, sia per evitare che il movimento prendesse altre strade, sia per evitare che la situazione gli sfuggisse di mano. Comunque in quelle assemblee abbiamo sempre considerato un valore la diversità fra le persone e ognuno a modo suo aveva diritto di cittadinanza».

Ricorda qualche corto circuito nel rapporto con gli studenti?

«Nel ’68 insegnavo Fisica agli ingegneri e facevo lezione in vicolo Grossardi, nella sala sopra la mensa. Uno studente mi avvicinò e disse «Ho bisogno di parlarle: vorremmo l’esame di gruppo». E io risposi «Farò l’esame di gruppo il giorno dopo che lo avrò fatto alla Bormioli». Volevo dire che non siamo tutti uguali, e che chi ha capacità e merito va premiato. Comunque fu una bella sfida: io marxista cercavo di organizzare una società che non partiva dall’economia ma dalla cultura».

Su cosa ha lavorato lei in quei mesi?

«Presi contatto con i lavoratori della Bormioli, partendo dalle assemblee di quartiere. In quegli incontri, all’Università e sui luoghi di lavoro nascevano esigenze, proposte, idee, si saldavano esperienze diverse. Per certi versi il sessantotto è sostanzialmente la cronaca di un fallimento, ma per chi lo ha vissuto è stato importante ed ha improntato la classe dirigente di una intera generazione».

Ricorda qualche episodio particolare che lo ha visto protagonista?

«Più che altro ricordo il mio stato d’animo, dopo le lezioni mi dedicavo anima e corpo alla politica, avevo persino comprato un mantello a ruota perché mi consentiva di nascondere alla polizia il secchio della colla per attaccare i manifesti. E ricordo anche il giorno dello sgombero dell’Università occupata: mi trovavo seduto casualmente dietro la cattedra nell’aula dei filosofi, quando i carabinieri fecero irruzione intimandoci di uscire. Al mio rifiuto mi hanno portato fuori seduto in poltrona». A.B.



_____________________

ROBERTO TAVERNA: «Quando don Antonio Moroni si infilò nell'auto dei carabinieri e si fece arrestare insieme a me»

Mezzo secolo fa Roberto Taverna era uno studente universitario come tanti altri, un padre insegnante al Romagnosi, consigliere comunale del Psiup, una famiglia di sinistra, probabilmente inquieto e con una gran voglia di far qualcosa per cambiare un mondo che gli stava stretto. E’ così? Come ha vissuto i mesi che hanno preceduto l’occupazione?

Sì uno studente come tanti altri, famiglia di sinistra, i miei genitori erano Insegnanti, da loro ho appreso il valore della libertà, della giustizia, della profonda umanità con cui si deve guardare la vita. A quell’epoca ero responsabile degli studenti della Federazione giovanile comunista italiana ed ero presidente dell’Unione goliardica italiana di Parma. A quell’epoca esistevano gli organismi rappresentativi elettivi, in cui la sinistra era largamente minoritaria. Forte era l’impegno internazionalista: il Vietnam era un macigno insopportabile per le coscienze dei giovani democratici e poi quel mondo ingabbiato in zone di influenza andava stretto ai giovani di tutto il mondo. La politica nazionale vedeva un Centro sinistra che dopo l’iniziale spinta riformatrice andava appiattendosi e sembrava emergere una classe dirigente inadeguata e in alcuni casi corrotta. E infine si poneva con forza la questione universitaria. Da Università di élite a Università di massa. Questo cambiamento era impetuoso, ma le aule, i laboratori, le biblioteche e soprattutto gli Insegnanti e il personale non insegnante erano drammaticamente insufficienti. Per la sinistra universitaria vi era un tema in più la conquista di un più significativo ed effettivo diritto allo studio.

L’occupazione dell’Università ha fatto di lei una specie di icona della rivolta studentesca a Parma, forse a suo malgrado…

Fu soprattutto la Gazzetta a dare di me l’immagine di un leader, in verità un’immagine negativa, fino a quell’insulto «nazista» che lanciò ai «vari Taverna», ignorando che coinvolgeva in quell’offesa ingiusta e inqualificabile anche mio papà che per due anni aveva resistito ai nazisti nei campi di concentramento in Germania (fra il professor Emilio Taverna e il giornale ci furono momenti di tensione a cui seguì un completo chiarimento tanto che scriverà vari articoli sulla Gazzetta, ndr). Viste a cinquant’anni di distanza, le immagini arrivano sfuocate, quasi freddi resoconti documentali privi di un’anima... Eppure quella scintilla, apparentemente illusoria, qualcosa smosse nella vita di provincia parmigiana…. Memorabile fu ciò che accadde nel giorno in cui fu portato in caserma assieme a don Moroni…

Come si arrivò agli arresti?

Solo a Parma vennero fatti degli arresti. Nella notte che li precedette vi fu l’episodio gravissimo di una squadra di fascisti venuti da fuori che tentò di dare l’assalto, verso mezzanotte, all’Università occupata. Eravamo stati informati dalla Questura della città di provenienza di quella «spedizione punitiva». Eravamo quindi pronti a respingerla. In quella occasione partirono colpi di pistola da parte degli aggressori, fortunatamente senza conseguenze. La cosa più grave fu che essa fu protetta dal Comando della Legione dei Carabinieri di Parma guidata due ufficiali, che risultarono poi iscritti alla loggia P2. Vorrei ricordare che in nostro aiuto accorsero i netturbini, la cooperativa dei facchini e i giovani che formavano la squadra di lotta greco-romana del Circolo Sportivo Inzani. Quella spedizione finì come doveva finire, in una ritirata non proprio onorevole. Trascorsa la notte, la mattina presto i Carabinieri non desistettero dal loro tentativo. Ricordo i colpi tremendi che venivano dalla porta barricata che portava al Rettorato. Uscii in Strada dell’Università per andare a vedere cosa succedeva e incontrai il direttore amministrativo Gian Paolo Usberti, persona che in seguito conobbi meglio e che ho considerato uno dei migliori dirigenti dell’Università in Italia. Era molto pallido e teso e mi pareva sinceramente preoccupato per noi. Mi disse che era in atto un’azione in forze dei Carabinieri, che né il Rettore Gian Carlo Venturini, persona squisita, né tantomeno lui erano responsabili di quell’azione. Mi consigliò di cessare l’occupazione, per evitare che entrassero i Carabinieri. Gli risposi che ero d’accordo, ma la condizione era che potessimo tenere la nostra assemblea nell’Aula dei Filosofi per prendere la decisione. Ci riunimmo, dissi poche parole: che lasciavamo l’Università per un colpo di mano di quei carabinieri felloni, ma che avremmo portato a termine il nostro lavoro anche senza l’occupazione. Intonai insieme a tutti «Bella Ciao». Ci dovettero portare fuori a braccia. Al termine del «trasloco» venni arrestato e messo in un’auto. In quel momento arrivava don Tonino Moroni, che a forza si infilò in auto e si fece arrestare insieme a me, mentre intorno a noi si sdraiavano tutti gli occupanti. La gente che assisteva a quell’atto di forza era indignata e commossa. Dissi a tutti di andare in Piazza Garibaldi e di chiedere la solidarietà alla città. Splendidi furono gli attori del Centro Universitario Teatrale. Diedero vita a un happening vero e proprio e si fecero arrestare, coinvolgendo la Piazza Garibaldi gremita, mentre i filobus bloccarono le vie di accesso e i Carabinieri perdevano la testa. Nelle cariche colpirono duramente il vicesegretario Generale della Camera del Lavoro Rosolino Alfieri. Venne immediatamente proclamato lo sciopero generale, unico caso in Italia a favore degli studenti, che ebbe una riuscita clamorosa nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Intanto in via delle Fonderie Don Moroni ed io in stanze separate potevamo assistere al continuo arrivo di nuovi fermati, fra cui mi rincuorò vedere Remo Gaibazzi. Nel giro di poche ore arrivò un enorme corteo di studenti e lavoratori guidato dal sindaco Enzo Baldassi e venimmo immediatamente liberati. Nell’inevitabile successivo comizio in una piazza Garibaldi stracolma toccò a me l’intervento conclusivo e nonostante le raccomandazioni dei dirigenti del PCI, perché invitassi tutti ad andare a casa, io invitai la città a riprendersi la sua Università. E così fu. Di li a pochi a giorni l’occupazione ebbe termine come previsto. Ho raccontato tutto questo soprattutto perchè emerga un elemento che fu caratteristico del Movimento Studentesco di Parma: lo strettissimo il rapporto con la città. Le commissioni interne delle maggiori fabbriche raccolsero fondi per sostenere la mensa all’interno della sede centrale dell’Ateneo e con i pasti squisiti della «Trattoria da Aldo» in Oltretorrente; la Provincia guidata da Ivanoe Sensini ci fornì le brande; quasi quotidiane furono le mie riunioni con Ercole Ghiozzi e Rosolino Alfieri, segretario e vicesegretario della Camera del Lavoro. Ci fu un rapporto serio con le forze politiche della città, con le Associazioni Partigiane (emozionante l’intervento di Giacomo Ferrari dopo la notte dell’aggressione). Nel Movimento a Parma fu presente attivamente un considerevole numero di docenti. Tutto questo è stato il sessantotto a Parma, un grande momento di partecipazione e di democrazia.

Dopo il sessantotto ci fu l’autunno caldo, che aprì una nuova stagione di lotta, ma poi arrivarono le stragi fasciste, quindi le Brigate Rosse e il movimento del ’77. Non sentì il peso di un fallimento?

Il ’68 e l’Autunno caldo furono aspetti diversi di un movimento complessivo che investì il Paese e che mirava a conquistare nuove forme di partecipazione e democrazia e nuovi diritti. Il punto più alto di quelle lotte è stato nel 1970 lo Statuto dei Lavoratori. I poteri forti reagirono dando vita ad una stagione di terrore che i più anziani come me hanno ancora negli occhi e nel cuore. Lei è proprio sicuro che il fallimento sia di coloro che hanno creduto in valori di libertà, di democrazia, di diritti, di giustizia sociale e che coloro che costituirono il cancro del nostro Paese siano stati i vincitori? Non ci giurerei. Ogni generazione ha i suoi combattenti per la libertà e per la giustizia e i suoi nemici. Ci siano sempre i primi a lasciare il testimone ad altri perché quella fiamma non si spenga e ci dia calore e luce quando il buio della ragione sembra prevalere.

L’Università di oggi la sente ancora un po’ sua o è semplicemente un altro mondo?

L’Università è un’Istituzione splendida, può essere la vera ricchezza del nostro Paese, dopo l’esperienza del Movimento studentesco ho proseguito nel sindacato il mio impegno per la sua riforma, che è un processo continuo di adeguamento e cambiamento.

Se fosse arrivato all’Università due anni dopo, Roberto Taverna oggi sarebbe la stessa persona? Avrebbe fatto le stesse scelte di vita?

Si i miei valori li avevo scelti nel 1960 e per essi mi sono sempre battuto; forse le condizioni in cui avrei fatto le mie battaglie avrebbero potuto essere diverse, meno dure. Chi persegue quei valori deve comunque rinunciare a una vita di agi e scegliere i sacrifici come dati permanenti del proprio vivere». A.B.