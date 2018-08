Incidente intorno alle 11 all'incrocio tra strada Valera e via Roma, a San Pacrazio. Ad entrare in collisione sono stati un'auto e un autocarro. A causa del violento impatto, l'auto si è ribaltata. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Per i soccorsi, per la posizione dei mezzi coinvolti e per la loro successiva rimozione ci sono disagi alla circolazione.